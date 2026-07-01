Φαρμάκης: Υπέγραψε σύμβαση για τη συντήρηση του δρόμου Βραχνίου -Σούβαρδου

Σύμβαση προϋπολογισμού 250.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, για τη συντήρηση και αναβάθμιση του ορεινού οδικού άξονα προς Βραχνί και Σούβαρδο, μήκους 9,5 χλμ., με στόχο τη μετατροπή του δύσβατου δρόμου σε ασφαλή διαδρομή για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΔΕ, αναφέρει: "Στη συντήρηση του οδικού άξονα προς Βραχνί και Σούβαρδο που αφορά στην αναβάθμιση, του ορεινού δρόμου σε μήκος 9,5 χλμ, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Για το έργο προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο, προκειμένου ο δύσβατος και καιρικά ευπαθής δρόμος να μετατραπεί σε ασφαλή και λειτουργική διαδρομή για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, προβλέπεται η εκτέλεση στοχευμένων εργασιών, όπως χωματουργικές εργασίες ώστε να αποκατασταθεί το αρχικό πλάτος της οδού, αλλά και κατασκευή τεχνικών έργων για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων που θα θωρακίσει το δρόμο, προστατεύοντάς την από τη διάβρωση.

Παράλληλα, η αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων του ασφαλτοτάπητα στα σημεία που εντοπίζονται καθιζήσεις, θα διασφαλίσει την ομαλή πρόσβαση ακόμα και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ θα γίνει αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων του ασφαλτοτάπητα στα σημεία του δρόμου όπου έχουν παρατηρηθεί καθιζήσεις. Προβλέπεται επίσης, τοποθέτηση νέας οριζόντιας και κάθετης σήμανσης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει στη βελτίωση των υποδομών, εξασφαλίζοντας σύγχρονα, ασφαλή και προσβάσιμα οδικά δίκτυα για όλους τους πολίτες".