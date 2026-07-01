Μουντιάλ: Δύο νεκροί από ασφυξία στους πανηγυρισμούς για τη νίκη του Μεξικού

Δύο άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους της Πόλης του Μεξικού για να πανηγυρίσουν τη νίκη της εθνικής ομάδας με 2-0 επί του Ισημερινού στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Hamburgo και Lancaster, κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας.

«Παρά τις προχωρημένες προσπάθειες ανάνηψης, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός 44χρονου άνδρα και μιας 19χρονης γυναίκας από ασφυξία», ανέφερε η γραμματεία Υγείας της Πόλης του Μεξικού σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.