Τροχαία στη Δυτ. Ελλάδα: 33,3% λιγότεροι οι νεκροί- Μείωση 13,3% στην Αχαΐα

Αυξημένο ποσοστό τροχαίων δυστυχημάτων φαίνεται να καταγράφεται στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Απρίλιο του 2026, καθώς η περιοχή, μαζί με την Πελοπόννησο, βρέθηκε στη δεύτερη θέση πανελλαδικά με ποσοστό 14,3% επί του συνόλου των θανατηφόρων περιστατικών, πίσω μόνο από την Αττική (22,9%).

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τροχαία στη χώρα τον Απρίλιο ανήλθε σε 35, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 815 τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, αριθμός μειωμένος κατά 0,7% σε σχέση με πέρυσι, όταν είχαν σημειωθεί 821 τροχαία.

Όσον αφορά στον αριθμό των ατυχημάτων -όχι μόνο των θανατηφόρων- η Δυτική Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά, καθώς εκεί κυριαρχεί με μεγάλη διαφορά η Αττική (57,1%) και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία (17,3%), με τις υπόλοιπες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Ελλάδας, να κινούνται σε μονοψήφια ποσοστά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η περιοχή εμφανίζει από τα υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων δυστυχημάτων στη χώρα, αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων οδικής ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα αυστηρότερα μέτρα της Τροχαίας και οι αυξημένοι έλεγχοι φαίνεται να αποδίδουν καρπούς, καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκαν 311 λιγότερα τροχαία σε σχέση με το 2024 και 74 λιγότερα σε σχέση με το 2025, ενώ ο αριθμός των νεκρών μειώθηκε κατά 15 άτομα σε σχέση με το 2024 και κατά 7 σε σχέση με το 2025. Αντίθετα, η Δυτική Μακεδονία ξεχώρισε θετικά, καταγράφοντας μηδενικό αριθμό νεκρών στους δρόμους της, ενώ χαμηλά ποσοστά είχαν επίσης η Κρήτη και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.