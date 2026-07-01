Ο Καναδάς «μπαίνει» στη Eurovision του 2027

Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2027, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές του.

«Ο Καναδάς είναι η πρώτη νέα χώρα που θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision μετά την Αυστραλία το 2015 και θα διαγωνιστεί στους ημιτελικούς όταν λάβει μέρος στον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά», όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Η CBC/Radio Canada θα ανακοινώσει αργότερα φέτος λεπτομέρειες για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, σύμφωνα με την EBU.

Ο διαγωνισμός του 2027 θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία μετά την νίκη της γειτονικής χώρας με την Ντάρα και το χορευτικό κομμάτι "Bangaranga" στη φετινή διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στην Βιέννη της Αυστρίας.

Όπως και στην περίπτωση της Αυστραλίας, η παρουσία του Καναδά στηρίζεται στη συμμετοχή του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα CBC/Radio-Canada στην EBU, την Ένωση που βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση της Eurovision.

Η χώρα έχει ήδη έναν ιδιαίτερο δεσμό με τη Eurovision, καθώς η Καναδοελβετή τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν είχε κερδίσει το διαγωνισμό το 1988, εκπροσωπώντας τότε την Ελβετία με το υπέροχο τραγούδι «Ne partez pas sans moi».

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ο εκπρόσωπος του Καναδά για το 2027.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ