«Κέντρο Γειτονιάς Ρομά» στην Πάτρα: Ξεκινά η λειτουργία του με στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» η πράξη «Κέντρο Γειτονιάς Ρομά Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 797.513,77 ευρώ, με στόχο τη στοχευμένη κοινωνική στήριξη του πληθυσμού Ρομά στην Πάτρα, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και την τέχνη ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής για τα παιδιά.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η ΠΔΕ, αναφέρει: "Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» η πράξη «Κέντρο Γειτονιάς Ρομά Δήμου Πατρέων», με συνολικό προϋπολογισμό 797.513,77 ευρώ.

Η δημιουργία της νέας δομής έρχεται να καλύψει επιτακτικές ανάγκες, όπως αυτές προέκυψαν από τη μέχρι τώρα καταγραφή των υπηρεσιών του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ). Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διαφάνηκε η αναγκαιότητα μιας, στοχευμένης προσέγγισης σε περιοχές της Πάτρας με αυξημένη συγκέντρωση πληθυσμού Ρομά, ο οποίος αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια ως προς την κοινωνική του ένταξη. Παράλληλα, στις περιοχές αυτές καταγράφονται φαινόμενα αυξημένης παραβατικότητας, καθώς και εντοπισμένα προβλήματα εντός των νοικοκυριών ή της ευρύτερης κοινότητας.

Απαντώντας σε πραγματικές ανάγκες η φιλοσοφία της παρέμβασης βασίζεται στην εξωστρέφεια των υπηρεσιών και την άμεση προσέγγιση της κοινότητας. Κεντρικός στόχος είναι η ουσιαστική επαφή με τους Ρομά και τα ευάλωτα νοικοκυριά στον δικό τους χώρο και στην καθημερινότητά τους, γεγονός που επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Μια καινοτόμος πτυχή της δράσης αφορά τη χρήση της τέχνης ως εργαλείου κοινωνικής αλλαγής. Ειδικότερα, σχεδιάζεται μια εναλλακτική προσέγγιση για τα παιδιά Ρομά μέσω της μουσικής, με σκοπό τη μετάδοση γνώσεων, την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή και την αποτελεσματική καταπολέμηση φαινομένων όπως η βία και η παραβατικότητα. Παράλληλα, καλλιεργείται η δημιουργία θετικών προτύπων. Για τον σκοπό αυτό, η δομή θα προσεγγίζει και θα συνεργάζεται με σημαντικούς καλλιτέχνες Ρομά, προκειμένου, μέσα από την πορεία και το έργο τους, να εμπνεύσουν και να διδάξουν τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις δράσεις του Κέντρου, προσφέροντάς τους νέα ερεθίσματα και μια δημιουργική διέξοδο".