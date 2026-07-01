Καραμανδάνειο: Δικάσιμος στις 15 Οκτωβρίου για την υπόθεση κακοποίησης του 7μηνών βρέφους

Στις 15 Οκτωβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με φόντο τις καταγγελίες για κακοποίηση ενός βρέφους μόλις επτά μηνών, το οποίο νοσηλεύτηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων φέροντας κάταγμα στο μηρό και εκδορές στο κεφάλι, μια υπόθεση που είχε αποκαλύψει το thebest.gr.

Το βρέφος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο το Σάββατο 20 Ιουνίου. Οι γιατροί που το εξέτασαν, αφού αξιολόγησαν τη φύση των τραυμάτων σε συνδυασμό με τη γενικότερη κλινική εικόνα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Tα ευρήματα, όπως εκτίμησαν, δεν ταίριαζαν με το σενάριο του τυχαίου ατυχήματος που περιέγραψε η μητέρα του παιδιού.

Η ίδια είχε ισχυριστεί ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι, όπου το είχε αφήσει τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια, όσο εκείνη είχε απομακρυνθεί λίγα λεπτά για να ετοιμάσει γάλα στο μεγαλύτερο παιδί της.

Θεωρώντας πιθανό ενδεχόμενο κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, το ιατρικό προσωπικό ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Η Αστυνομία με τη σειρά της κάλεσε ιατροδικαστή, ο οποίος εξέτασε το βρέφος την επόμενη μέρα, Κυριακή 21 Ιουνίου. Η γνωμάτευσή του, ωστόσο, ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την εκτίμηση των γιατρών. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Πατρών, δεν βρέθηκαν ίχνη παλαιότερων τραυματισμών, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το κάταγμα να προήλθε πράγματι από πτώση. Συνεπώς έκρινε πως δεν υπήρξε κακοποίηση.

Παρά την ιατροδικαστική αυτή εκτίμηση, η μητέρα του βρέφους συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ύστερα από την καταγγελία που είχαν κάνει οι γιατροί για κακοποίηση.

Οι θεράποντες γιατροί, από την πλευρά τους, δεν φαίνεται να πείθονται από το πόρισμα και είναι αποφασισμένοι να αμφισβητήσουν επίσημα την εκτίμηση του ιατροδικαστή.