Πετράλωνα: Το «καμπανάκι» πριν την κατάρρευση- Το κενό ανάμεσα στις πολυκατοικίες που προμήνυε το κακό

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται καθαρά πως το πενταώροφο κτίριο επί της οδού Αλκμήνης 22 είχε αρχίσει να αποκολλάται από τη διπλανή πολυκατοικία, με την οποία εφαπτόταν. Το κενό ανάμεσα στα δύο κτίρια φαίνεται να διευρυνόταν σταδιακά, με αποτέλεσμα η κλίση της πολυκατοικίας να γίνεται όλο και πιο έντονη, μέχρι που τελικά το κτίριο δεν άντεξε και κατέρρευσε ολοσχερώς.

Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε λίγες ώρες πριν από την κατάρρευση αποτυπώνει ανάγλυφα την επικίνδυνη κλίση που είχε ήδη αποκτήσει η πενταώροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα, προμηνύοντας όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν το μεσημέρι της Τρίτης (30.6.26), όταν το κτίριο κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.

Στη φωτογραφία που παρουσιάζει το newsit.gr, τα δύο κτίρια, στα ψηλότερα σημεία τους, απέχουν πλέον περισσότερο από 30 εκατοστά και, όσο περνούν οι ώρες, η απόσταση αυτή μεγαλώνει όλο και περισσότερο.

Στη μία χθες το μεσημέρι, το πενταώροφο κτίριο ήταν πλέον εμφανές ότι θα καταρρεύσει και, από θαύμα, δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα.

Η πρώτη που φαίνεται ότι κατάλαβε την καταστροφή που θα ακολουθούσε ήταν η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε, η οποία και ειδοποίησε την κόρη της.

Αυτή με τη σειρά της μίλησε με τη μηχανικό, η οποία έσπευσε στο σημείο και φέρεται να ήταν η πρώτη που αντίκρυσε τις ρωγμές.

«Η μητέρα μου γύρω στις 9 – 10 η ώρα το πρωί άκουσε κάποια τριξίματα», ανέφερε η γυναίκα.

Η ένοικος φαίνεται να προβληματίστηκε με τη ρωγμή και πήρε αμέσως τηλέφωνο μία μηχανικό, ελεύθερη επαγγελματία, που γνώριζε. Εκείνη έφτασε αμέσως στο σημείο, είδε τον κίνδυνο και αποφάσισε μαζί με τη γυναίκα ότι το κτίριο πρέπει να εκκενωθεί αφού «τους ενημέρωσαν από εκεί που γινόντουσαν οι εργασίες ότι το πρωί είχε πάρει μία κλίση το κτίριο 5% και μέσα σε μία ώρα ήταν 15%», τόνισε.

Έτσι ειδοποίησαν και τους υπόλοιπους κατοίκους και βγήκαν όλοι από την πολυκατοικία, χωρίς κανένας να χρειαστεί να απεγκλωβιστεί. Το μόνο πιθανό θύμα που φαίνεται να βρίσκεται ακόμα στα συντρίμμια είναι το κατοικίδιο της γυναίκας που έμενε στον ημιώροφο του κτιρίου.