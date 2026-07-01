Σοβαρή καταγγελία στο Αγρίνιο: Αυτοδιοικητικός κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία

Καταγγελία σε βάρος αυτοδιοικητικού, για ενδοοικογενειακή βία, ερευνά τις τελευταίες ημέρες η αστυνομία.

Προ ημερών, η πρώην σύζυγος του αυτοδιοικητικού, κατήγγειλε ότι την έπιασε από τον λαιμό, την εξύβρισε, την απείλησε, ενώ προσβαλε και την γενετήσια αξιοπρέπειάς της, σύμφωνα με το agriniosite.gr.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλιστα η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αγρινίου.