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Σοβαρή καταγγελία στο Αγρίνιο: Αυτοδιοικητικός κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία

Σοβαρή καταγγελία στο Αγρίνιο: Αυτοδιοικ...

H πρώην σύζυγός του κατήγγειλε ότι την έπιασε από τον λαιμό, την εξύβρισε και την απείλησε

Καταγγελία σε βάρος αυτοδιοικητικού, για ενδοοικογενειακή βία, ερευνά τις τελευταίες ημέρες η αστυνομία.

Προ ημερών, η πρώην σύζυγος του αυτοδιοικητικού, κατήγγειλε ότι την έπιασε από τον λαιμό, την εξύβρισε, την απείλησε, ενώ προσβαλε και την γενετήσια αξιοπρέπειάς της, σύμφωνα με το agriniosite.gr.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλιστα η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αγρινίου.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ενδοοικογενειακή βία Ενδοοικογενιακή Απειλή Αγρίνιο
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