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Διακοπές στην υδροδότηση της «Αγίας Σωτήρας» Αιγίου λόγω εργασιών επισκευής

Διακοπές στην υδροδότηση της «Αγίας Σωτή...

Προσοχή στην κατανάλωση νερού ζητά η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας από τους κατοίκους της περιοχής

Περιορισμό της κατανάλωσης νερού στις απολύτως απαραίτητες χρήσεις ζητά η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας από τους καταναλωτές του οικισμού «Αγία Σωτήρα» Αιγίου, λόγω εργασιών επισκευής στη γεώτρηση ύδρευσης την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας επισημαίνει ότι, λόγω εργασιών επισκευής της γεώτρησης ύδρευσης στον οικισμό «Αγία Σωτήρα» Αιγίου την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, οι καταναλωτές θα πρέπει να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις απολύτως απαραίτητες χρήσεις, έως την ολοκλήρωση των εργασιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Δ.Ε.Υ.Α. ευχαριστεί τους καταναλωτές για την κατανόηση και τη συνεργασία". 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια ΔΕΥΑ Αιγιαλείας
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