Αλλαγή σκυτάλης στη «Μέριμνα» Πατρών- Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Περικλή Ρογκάλα ανέλαβε από σήμερα τα καθήκοντά του στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Ιδρύματος και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους.

Σε ανακοίνωσή του, το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο, αναφέρει: "Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ανακοινώνει την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του, το οποίο αναλαμβάνει από σήμερα τα καθήκοντά του, με σκοπό τη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου του Ιδρύματος.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Περικλής Ρογκάλας

Αντιπρόεδρος: Φώτιος Δημακόπουλος

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Μαρκάτος

Ταμίας: Ελευθέριος Θεοφάνης

Μέλη:Ανδρέας Δημητρακόπουλος

Ελένη Μπιρλή

Παναγιώτης Σακαρέλλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με αίσθημα ευθύνης, διαφάνειας και προσήλωσης στις αρχές και τις αξίες του Ιδρύματος. Βασική του προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της δομής, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνεχής στήριξη των ωφελουμένων και των οικογενειών που βρίσκονται υπό τη φροντίδα του Ιδρύματος. Παράλληλα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τους δωρητές, τους εθελοντές και όλους όσοι διαχρονικά στηρίζουν το έργο της «Μέριμνας», με στόχο την ανάπτυξη νέων δράσεων και πρωτοβουλιών προς όφελος της κοινωνίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το προσωπικό του Ιδρύματος για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σημαντική συμβολή του στην εκπλήρωση της αποστολής της «Μέριμνας». Η συνεργασία όλων αποτελεί το θεμέλιο για τη συνέχιση της πολυετούς προσφοράς του Ιδρύματος. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και διάθεση προσφοράς, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εργαστεί για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου του Ιδρύματος, υπηρετώντας με σεβασμό τις ανάγκες των ωφελουμένων που εξυπηρετεί".