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ΕΛ.Α.Σ.: Ο Μαρίνος Σκανδάμης για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Μαρίνος Σκανδάμης για την τρο...

Η δήλωση του Πατρινού Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ

Με ανακοίνωσή του ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ. Μαρίνος Σκανδάμης καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη.

Η δήλωση του Πατρινού πολιτικού: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη».

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μαρίνος Σκανδάμης Θεσσαλονίκη Τρομοκρατική επίθεση ΕΛΑΣ
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