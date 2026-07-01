ΔΕΗ: Στα 13,8 λεπτά/κιλοβατώρα διατηρείται το πράσινο τιμολόγιο τον Ιούλιο

Τους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους για τον Ιούλιο 2026 ανήρτησε η ΔΕΗ. Όπως αναφέρεται, η συγκράτηση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά επέτρεψε στη επιχείρηση να διατηρήσει σταθερές τις χρεώσεις της, απορροφώντας πλήρως τη μικρή αύξηση της χονδρικής αγοράς.

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Ιούλιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο, με χρέωση 0,138 €/kWh.

Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,13708 €/kWh, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που προτιμούν ευελιξία.

Επίσης, η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών μπλε τιμολογίων, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της με επιλογές διάρκειας από έναν έως και δύο χρόνια.

Τα ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline προσφέρονται με χρέωση 0,145 €/kWh και 0,142 €/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 €/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,141€/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129€/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh και για διάρκεια 18 μηνών.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση στα 0,145 €/kWh και 0,105 €/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60€ για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.