Συγκλονιστικό βίντεο από την Αμβέρσα: Άνδρας έσωσε τον γείτονά του από το μπαλκόνι

Η πυρκαγιά στην Αμβέρσα πιστεύεται ότι ξεκίνησε από τον 8ο όροφο του κτιρίου, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη σαφής, όμως η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπήρξαν πολλοί θάνατοι.

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας έσωσε τον γείτονά του, ο οποίος βρισκόταν στο μπαλκόνι προσπαθώντας να ξεφύγει από τους πυκνούς μαύρους καπνούς.