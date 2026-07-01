Συγκλονιστικό βίντεο από την Αμβέρσα: Άνδρας έσωσε τον γείτονά του από το μπαλκόνι

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Αμβέρσα, με την αιτία να παραμένει ασαφής, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε πολλούς θανάτους και τραυματισμούς
Η πυρκαγιά στην Αμβέρσα πιστεύεται ότι ξεκίνησε από τον 8ο όροφο του κτιρίου, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη σαφής, όμως η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπήρξαν πολλοί θάνατοι.
Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας έσωσε τον γείτονά του, ο οποίος βρισκόταν στο μπαλκόνι προσπαθώντας να ξεφύγει από τους πυκνούς μαύρους καπνούς.
Η Kim Bastiaens, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «υπάρχουν αρκετοί σοβαρά τραυματίες και αρκετοί ελαφρά τραυματίες. Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης αρκετοί νεκροί, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσοι αυτή τη στιγμή. Η προτεραιότητα τώρα είναι η αναζήτηση ατόμων στο κτίριο και η παροχή ιατρικής περίθαλψης».
Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καταπέλτης» ο εισαγγελέας για Μελά και Ρέππα- Κακούργημα πλέον η κατηγορία
Επίθεση με γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: Τι αποκαλύπτει το βίντεο;
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr