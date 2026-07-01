Τρεις γιορτές αποχαιρετισμού για τα παιδιά του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών- ΦΩΤΟ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών πραγματοποίησε πριν λίγες μέρες, τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις παρουσία γονέων και εκπροσώπων του Δ.Σ.

Με τρεις ξεχωριστές αποχαιρετιστήριες γιορτές, γεμάτη φαντασία, κέφι, παιχνίδι και αισιοδοξία, τα παιδιά των προνηπιακών τμημάτων Π3, Π2, Π1 του Δημοτικού Βρεφοκομείου, καλωσόρισαν το καλοκαίρι. Το θέμα της γιορτής ήταν αντίστοιχα «Τρεις ευχές σ’ ένα κοχύλι», «Μια καρδιά γεμάτη Αγάπη», «Καλοκαίρι στην Ελλάδα».

Οι γιορτές έκλεισαν με αναμνηστικά και δώρα για τα παιδιά, χαμόγελα και πολλές ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι. Η διοίκηση του Δημοτικού Βρεφοκομείου, συγχαίρουν όλα τα παιδιά και τους παιδαγωγούς τους για τις υπέροχες γιορτές, αλλά και τους γονείς που συμμετείχαν.