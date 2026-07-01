Victor Willis: Ο κόσμος της μουσικής αποχαιρετά τον εμβληματικό τραγουδιστή του «YMCA», των Village People

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βίκτορ Γουίλις (Victor Willis), τραγουδιστής των Village People και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της disco σκηνής, γνωστός παγκοσμίως για την ερμηνεία του στο εμβληματικό «YMCA».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο καλλιτέχνης πέθανε την Τρίτη 30 Ιουνίου, έπειτα από «σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια».

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω λιτής δήλωσης που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Facebook, στην οποία αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Victor Willis, τραγουδιστή των Village People. Ο Victor πέθανε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 από μια σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας».