Επίθεση με γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: Τι αποκαλύπτει το βίντεο;

Από την Αντιτρομοκρατική συλλέγεται και αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό σε μία προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

Όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης, κάτι που έχει περιέλθει και σε γνώση των Αρχών, κάμερα έχει καταγράψει ένα μηχανάκι να προσεγγίζει το σημείο και ένα άτομο να πλησιάζει και να τοποθετεί τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Βορείου Ελλάδος για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών που κρύβονται πίσω από την τριπλή εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-djn41ajlfj2p" ></iframe> </div>

Αρχικά, τις έρευνες τις ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια της Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια όμως λόγω των επιπτώσεων που είχαν οι επιθέσεις αυτές και την σοβαρότητάς τους, τις ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα οι ίδιοι να έδρασαν και στις τρεις διαδοχικές επιθέσεις.

Σημειώνεται πως, πραγματοποιήθηκαν μέσα 20 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα, σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις στις εισόδους των οικιών του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακείμοβιτς με πρόκληση περιορισμένων υλικών φθορών στις εισόδους και σχεδόν 20 λεπτά αργότερα στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, που ήταν και η πιο σοβαρή και επικίνδυνη.

Οι δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο της πολιτεύτριας της ΝΔ με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί σε παρακείμενα σταθμευμένα οχήματα.

Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εγκαύματα στα άκρα, ενώ η ηλικιωμένη μητέρα της υπέστη εγκαύματα σε όλη της το σώμα και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου.

Τα τραύματά τους τα υπέστησαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν την φωτιά για να μπορέσουν να απομακρυνθούν με τον σύζυγο και πατέρα της οικογένειας που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ο οποίος υπέστη και αναπνευστικά προβλήματά όπως επίσης ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Η φωτιά κατεσβέσθη σύντομα από την Πυροσβεστική, ωστόσο υπήρξε πραγματικός κίνδυνος για όλη την πολυκατοικία, καθώς οι φλόγες εμπόδιζαν και την διαφυγή τους.