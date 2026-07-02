Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026.

Κριός

Κατά παράδοση διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γύρω σας, ενώ δεν αρνείστε εύκολα να προσφέρετε την βοήθεια σας στους ανθρώπους σας που την χρειάζονται. Σήμερα ίσως χρειαστεί να στηρίξετε ένα δικό σας άτομο να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Η μέρα θα σας θυμίσει κατά την εξέλιξη της ότι θα πρέπει να προνοήσετε και για ενδεχόμενες δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και ξεκινήστε να αποταμιεύετε, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Ταύρος

Η μέρα μπορεί να τονίσει την ανάγκη σας για ξεκούραση και ανανέωση, μακριά από τον κόσμο και τις πολλές υποχρεώσεις σας. Είναι υπέροχο να μπορέσετε να ανανεωθείτε ψυχικά και σωματικά την περίοδο των γενεθλίων σας. Αφουγκραστείτε επίσης το σώμα σας, γιατί σας λέει αυτό που πρέπει να ξέρετε. Μην αψηφάτε κάποια πρώιμα σημάδια μιας ασθένειας, για να προλάβετε καταστάσεις εν τη γενέσει τους.

Δίδυμοι

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.

Καρκίνος

Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην εξέλιξη σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε από τις εξελίξεις. Ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μελλοντικά σημαντικά βήματα προόδου στον επαγγελματικό στίβο.

Λέων

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.

Παρθένος

Θα πρέπει να αποφεύγετε σήμερα τις βιαστικές κινήσεις, την ματαιοδοξία και την αταξία στις υποθέσεις σας, να χρησιμοποιείτε τους χρηματικούς σας πόρους με φειδώ και να φέρεστε στους ανθρώπους με αξιοπρέπεια. Δεν θα λείψουν όμως και οι ευχάριστες εκπλήξεις, όπως είναι μια πιθανή γνωριμία, εάν είστε αδέσμευτοι και αναζητάτε το άλλο σας μισό. Προγραμματισμένα ταξίδια, διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες μπορεί να παρουσιάσουν εμπόδια ή να αναβληθούν, οπότε θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για πάν ενδεχόμενο.

Ζυγός

Κάποια έκτακτα έσοδα θα σας χαροποιήσουν σήμερα! Μπορεί να μην είναι μεγάλα τα ποσά, θα σας δώσουν όμως μια ανάσα από εκεί που δεν το περιμένατε. Έχετε την τάση όμως να τα ξοδέψετε άμεσα σε καταναλωτικές δαπάνες. Φερθείτε έξυπνα και καλύψτε πραγματικές σας ανάγκες ή αποταμιεύστε για τις δύσκολες μέρες.

Σκορπιός

Η προσοχή σας είναι στραμμένη στην δουλειά και τα οικονομικά σας, οι εξελίξεις της μέρας όμως θα σας φέρουν ένα νέο συναίσθημα! Μπορεί να μην είναι τα χρήματα που θα θέλατε να σας φέρει η τύχη, σε κάθε περίπτωση όμως κακό δεν το λες… Κάποιες μικρές ενοχλήσεις από άποψη υγείας θα σας προβληματίσουν, δεν πρόκειται όμως για κάτι σημαντικό. Μην τους δίνετε σημασία και ασχοληθείτε με πιεστικές υποθέσεις που δεν μπορούν να περιμένουν.

Τοξότης

Έχετε κατακτήσει ότι επιθυμούσατε στον επαγγελματικό τομέα, αλλά φαίνεται ότι δεν σας ικανοποιεί και θέλετε να κάνετε αλλαγές και αναπροσαρμογές. Καλό θα ήταν να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καταστρέψετε ότι με τόσο κόπο χτίσατε. Στα συναισθηματικά σας θα προσελκύσετε την προσοχή επάνω σας σήμερα και θα έχετε πληθώρα επίδοξων ερωτικών συντρόφων. Κάντε την επιλογή σας ανάλογα με τις αντικειμενικές σας ανάγκες και μην παρασύρεστε από τον ενθουσιασμό, γιατί θα το μετανιώσετε πριν καν ξημερώσει…

Αιγόκερως

Η μέρα γεννά την απύθμενη επιθυμία να σπάσετε τα δεσμά σας, να απελευθερωθείτε από περιορισμούς και να επαναστατήσετε ενάντια σε κάθε μορφής εξουσία. Λόγω των βιαστικών σας ενεργειών μπορεί να προκληθούν σοβαρές αναστατώσεις στις ζωές σας. Η έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, ειδικά όταν χειρίζεται κανείς βαρύ εξοπλισμό.

Υδροχόος

Έχοντας τους στόχους σας πάντοτε κατά νου, χειριστείτε τις υποθέσεις σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη τους. Μην χάνετε τον προσανατολισμό σας, παρασυρμένοι από τον ρυθμό της μέρας. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε τρόπους σύνδεσης της καθημερινής σας ζωής με το πιο πνευματικό κομμάτι της ύπαρξης σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να ισορροπήσετε πνευματικά και να επιτύχετε όσα ονειρεύεστε.

Ιχθείς

Γίνεστε ανυπόμονοι! Αισθάνεστε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα σας χειραγωγούσαν οι άλλοι και θέλετε να απαλλαγείτε από τα δεσμά της καταπίεσης. Κάντε το για να ανασάνετε. Μια καινούργια επαγγελματική ευκαιρία όμως βρίσκεται μπροστά σας και περιμένει να την αδράξετε. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό μπορεί να ξεκινήσει σήμερα που θα αλλάξει την επαγγελματική σας πορεία προς το καλύτερο.