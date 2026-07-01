σπιράλ: Ορκωμοσία νέου Δημοτικού Συμβούλου και συγκρότηση Πολιτικής Γραμματείας

Με ορκωμοσία νέου δημοτικού συμβούλου και συγκρότηση της νέας Πολιτικής Γραμματείας υποδέχθηκε η δημοτική παράταξη σπιράλ το δεύτερο μέρος της αυτοδιοικητικής θητείας, καθώς ο Δημήτρης Νταλαπέρας ορκίστηκε αντικαθιστώντας την παραιτηθείσα Σοφία Στεφανοπούλου, ενώ το νέο όργανο ανέλαβε άμεσα αρμοδιότητες και δράση.

Σε ανακοίνωσή του, το σπιραλ, αναφέρει: Το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους αυτής της αυτοδιοικητικής θητείας (1/7/2026 – 31/12/2028) βρήκε πανέτοιμη τη δημοτική παράταξη σπιράλ η οποία ολοκλήρωσε έγκαιρα μία σειρά εσωτερικών διαδικασιών. Το πρωί της 30ης Ιουνίου, στο γραφείο του Δημάρχου Πατρέων, ορκίστηκε Δημοτικός Σύμβουλος ο Δημήτρης Νταλαπέρας, αντικαταστάτης της πρόσφατα παραιτηθείσας Σοφίας Στεφανοπούλου. Παράλληλα η νέα Πολιτική Γραμματεία του σπιράλ -που εκλέχτηκε πρόσφατα από τη βάση της παράταξης- συγκροτήθηκε σε σώμα και ανέλαβε αρμοδιότητες και δράση.

Η παραίτηση της Σοφίας Στεφανοπούλου υπαγορεύτηκε «από σοβαρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους» και ο Δημήτρης Νταλαπέρας την διαδέχεται ως ο πρώτος επιλαχών στην Δημοτική Ενότητα Ρίου, βάση των τελευταίων δημοτικών εκλογών. Η ορκωμοσία του έγινε ενώπιον του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστου Κορδά, του επικεφαλής του σπιράλ Πέτρου Ψωμά και μελών την οικογένειάς του.

Ο Πέτρος Ψωμάς τον καλωσόρισε στη Δημοτική Ομάδα του σπιράλ ευχόμενος μια εποικοδομητική θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο. «Έχουμε ανάγκη υπηρεσιών ανθρώπων με κοινωνική ευαισθησία, τεχνοκρατική αντίληψη, πολιτική σκέψη, διάθεση προσφοράς και αγάπη για την πόλη και ο Δημήτρης τα διαθέτει όλα» τόνισε ο επικεφαλής του σπιράλ, συμπληρώνοντας πως ευχαριστεί θερμά την απερχόμενη δημοτική σύμβουλο «για την εξαιρετική συνεργασία, την παραγωγική θητεία της, την ανεκτίμητη προσφορά της στην παράταξη και στην πόλη και τη θετική της συνεισφορά σε όλα τα όργανα του σπιράλ, μέσα στα οποία είμαι σίγουρος πως η Σοφία θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως ένα πολύτιμο μέλος».

Σε σχέση με τη νέα Πολιτική Γραμματεία του σπιράλ, τα πρόσωπα που την αποτελούν είναι ο επικεφαλής Πέτρος Ψωμάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Θάνος Δούρος, Χαράλαμπος Στανίτσας και Δημήτρης Νταλαπέρας, ο εκπρόσωπος των αιρετών της παράταξης Τάκης Χρονόπουλος (αναπληρωματικός του εκλέχτηκε σε ειδική εκλογική διαδικασία ο Γιώργος Ψωμιάδης), ο Γραμματέας Ανδρέας Κοσμάτος, ο Ταμίας Γιώργος Αγγελόπουλος και τα μέλη Μαρία Γούβη, Άκια Σταμάτη, Μαρία Μπέλμπα και Λιλίκα Βέργη. Η πρώτη συνεδρίαση του νέου οργάνου ασχολήθηκε με ζητήματα αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, τοπικής επικαιρότητας και εσωτερικής οργάνωσης.