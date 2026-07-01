Αμβέρσα: Φωτιά σε 10όροφη πολυκατοικία- Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε 10όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου, το πρωί της Τετάρτης (01.07.2026), σύμφωνα με ανακοίνωση της βελγικής αστυνομίας.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο πολυόροφο κτίριο της Αμβέρσας.

Η αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση καθώς συγκεντρώνονται στοιχεία από το σημείο της τραγωδίας.

Πληροφορίες του Reuters αναφέρουν πως πάνω από 200 άνθρωποι μένουν στο συγκεκριμένο κτίριο.

«Ζητάμε από τους κατοίκους της περιοχής που επηρεάζονται από τον καπνό να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες και, εάν είναι απαραίτητο, να απενεργοποιήσουν τον εξαερισμό», πρόσθεσε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.