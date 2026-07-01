Το ΠΕΑΚ για το κλειστό κολυμβητήριο «Α.Πεπανός»: «Δεν υπήρχε ισχύον συμφωνητικό»

Σύμφωνα με το ΠΕΑΚ, οι εγκαταστάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια λειτουργίας
Απαντώντας στο δημοσίευμα, του thebest.gr, για την ταλαιπωρία, που υπέστησαν, 22 παιδιά, σήμερα το πρωί, στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός», της Πάτρας, η διοίκηση του ΠΕΑΚ διευκρίνισε ότι ο «Παλμός» διοργανώνει καμπ και δεν αποτελεί ομάδα σωματείου, ενώ το συμφωνητικό συνεργασίας δεν ανανεώθηκε λόγω εκκρεμότητας στην άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Η απάντηση του ΠΕΑΚ: «Αρχικά να διευκρινίσουμε ότι ο "Παλμός" διοργανώνει καμπ, δεν είναι ομάδα. Έχει κάνει ένα συμφωνητικό με το ΠΕΑΚ από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και χθες Τρίτη. Σήμερα θα γινόταν ανανέωση του συμφωνητικού, αλλά δεν έγινε, γιατί το ΠΕΑΚ αναμένει ανανέωση της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υπεύθυνη του "Παλμού" ενημερώθηκε από τους υπαλλήλους του ΠΕΑΚ ότι δεν θα γινόταν η ανανέωση του συμφωνητικού από αύριο (σ.σ. σήμερα), γιατί αναμένουμε την ανανέωση της άδειας λειτουργίας και οι εγκαταστάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς αυτή. Οπότε, λόγω αυτής της εκκρεμότητας, ο "Παλμός" δεν έχει συμφωνητικό, κάτι που θα γινόταν αύριο Πέμπτη, καθώς σήμερα θα βγει το ΦΕΚ και θα εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης».
ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ
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