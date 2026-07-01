Ποιος Μπέκαμ; Ο Ντέιβιντ Γκάντι μαγνήτισε τα βλέμματα στις κερκίδες του Wimbledon

Πολλές οι διασημότητες που «συχνάζουν» αυτές τις μέρες στο περίφημο Wimbledon.

Aπό τους Ντέιβιντ Μπέκαμ, Bud Bunny, Νίκι Χίλτον μέχρι ηθοποιούς του βρετανικού θεάτρου, σημαντικούς αθλητές και βέβαια royals, το ιστορικό τουρνουά ξεσηκώνει τα φλας και στις κερκίδες. Εμείς ξεχωρίσαμε την πιο σαγηνευτική ανδρική παρουσία, που δεν ήταν άλλη από τον Ντέιβιντ Γκάντι.

Ανταποκρίνεται με συνέπεια στα πιο ηχηρά events του Λονδίνου δικαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους best dressed men. Φέτος, εθεάθη στο Wimbledon με κοστούμι sur mesure, σταυρωτό και μεσάτο, σε μπλε-γκρι τόνο με πλεκτή καφέ γραβάτα. Το διάσημο super model στα 46 του, επιμένει στο all time classic ανδροπρεπές, κομψό βεστιάριο. Θεωρείται διαχρονικά ο πιο επιτυχημένος και πιο αναγνωρίσιμος άνδρας στο διεθνές μόντελινγκ.