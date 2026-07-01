Ποιος Μπέκαμ; Ο Ντέιβιντ Γκάντι μαγνήτισε τα βλέμματα στις κερκίδες του Wimbledon

Ο 46χρονος είναι ένα από τα διασημότερα super models όλων των εποχών και αφοσιωμένος μπαμπάς δυο κοριτσιών
Πολλές οι διασημότητες που «συχνάζουν» αυτές τις μέρες στο περίφημο Wimbledon.
Aπό τους Ντέιβιντ Μπέκαμ, Bud Bunny, Νίκι Χίλτον μέχρι ηθοποιούς του βρετανικού θεάτρου, σημαντικούς αθλητές και βέβαια royals, το ιστορικό τουρνουά ξεσηκώνει τα φλας και στις κερκίδες. Εμείς ξεχωρίσαμε την πιο σαγηνευτική ανδρική παρουσία, που δεν ήταν άλλη από τον Ντέιβιντ Γκάντι.
Ανταποκρίνεται με συνέπεια στα πιο ηχηρά events του Λονδίνου δικαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους best dressed men. Φέτος, εθεάθη στο Wimbledon με κοστούμι sur mesure, σταυρωτό και μεσάτο, σε μπλε-γκρι τόνο με πλεκτή καφέ γραβάτα. Το διάσημο super model στα 46 του, επιμένει στο all time classic ανδροπρεπές, κομψό βεστιάριο. Θεωρείται διαχρονικά ο πιο επιτυχημένος και πιο αναγνωρίσιμος άνδρας στο διεθνές μόντελινγκ.
Με τη σύντροφό του Stephanie Mendoros -που έχει ελληνικές ρίζες- έχουν αποκτήσει δυο κόρες 8 και 4 ετών. Με αφορμή το Wimbledon o Ντέιβιντ ομολόγησε πως το μεγάλωμά τους ήταν «το δυσκολότερο πράγμα που έκανε ποτέ». «Με έχουν δει σε περιοδικά, tv, billboards αλλά για εκείνες είναι αυτό που κάνω. Αν τις ρωτήσεις θα πουν ο μπαμπάς φτιάχνει ρούχα. Τους ετοιμάζω το φαγητό για το σχολείο, τις γυρίζω σπίτι, προσπαθούμε μαζί να κάνουν τα μαθήματά τους και την ανάγνωση, είμαι απλά ο μπαμπας τους. Αν έρθουν μαζί μου σε κάποια φωτογράφιση ενθουσιάζονται ένα πεντάλεπτο και μετά βιάζονται να φύγουν για να παίξουν».
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