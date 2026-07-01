Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ατόμων ανοιχτά της Λευκάδας

Σε επιτυχή επιχείρηση διάσωσης προχώρησαν χθες το απόγευμα δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος στη Λευκάδα, μετά τον εγκλωβισμό τεσσάρων αλλοδαπών, υπηκόων Βουλγαρίας, οι οποίοι βρίσκονταν σε σανίδες όρθιας κωπηλασίας (sup) στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των παραλιών Άγιος Νικήτας και Κάθισμα.

Η Λιμενική Αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε τις απογευματινές ώρες ότι οι τέσσερις αλλοδαποί είχαν αποκλειστεί στο σημείο εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να επιστρέψουν στην ακτή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και το επιβατηγό-τουριστικό πλοίο «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ» (Ν.Λ. 357), το οποίο εντόπισε τους ταλαιπωρημένους λουόμενους και προχώρησε στην περισυλλογή τους.

Οι τέσσερις αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Αγίου Νικήτα, χωρίς να χρειαστεί να διακομιστούν σε νοσοκομείο, καθώς βρίσκονταν σε καλή κατάσταση υγείας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω επιπλοκές, με τις λιμενικές αρχές να συνιστούν, για ακόμη μία φορά, ιδιαίτερη προσοχή σε όσους επιλέγουν θαλάσσια σπορ όπως το sup, ειδικά σε συνθήκες επιδείνωσης του καιρού.