«Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας - Ολοκληρώθηκαν οι δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού για τις εργαζόμενες του Δήμου Πατρέων

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΆΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων και κατόπιν πρωτοβουλίας της κας Χαράς Παπακωστοπούλου, Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Πατρέων, μέλους και εκπαιδευμένης εθελόντριας του Συλλόγου, πραγματοποίησε τέσσερις φάσεις κλινικών εξετάσεων μαστού για τις εργαζόμενες του Δήμου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης και Έγκαιρης Διάγνωσης του Καρκίνου του Μαστού.

Οι εργαζόμενες που συμμετείχαν προέρχονταν από τα εξής τμήματα: Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/νση Πολιτισμού, Δ/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας- Τμήμα Βοήθεια στο Σπίτι, Γραφείο Αντιδημάρχου Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π), Νομικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Ελέγχου, Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας, Δ/νση Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, Γραφείο Αντιδημάρχου Υγείας και Πρόνοιας, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού -Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων - Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων -Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών .

Συνολικά εξετάστηκαν 51 γυναίκες από τους εξειδικευμένους χειρουργούς μαστού κ.κ. Νίκο Κατσιάκη, Δημήτρη Κούκουρα, Αλέξανδρο Τσαμπασβίλι και Ιωάννη Χαβελέ.

Οι κλινικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του ισογείου του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης του Δήμου Πατρέων.

Τον συντονισμό των εξετάσεων είχε η κα Χαρά Παπακωστοπούλου, ενώ η νοσηλεύτρια κα Πηνελόπη Φίφη παρείχε πολύτιμη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκειά τους.

Στην υλοποίηση της δράσης συμμετείχαν επίσης οι εκπαιδευόμενες κοινωνικές λειτουργοί από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κκ. Βασιλική Μποζνίου και Μιχαέλα Αποστολοπούλου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ομαλή διεξαγωγή της.

Η δράση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Συλλόγου για την προαγωγή της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την προστασία της υγείας των γυναικών.