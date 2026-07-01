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Ξηρόμερο: Συνελήφθη άνδρας για καλλιέργεια κάνναβης

Ξηρόμερο: Συνελήφθη άνδρας για καλλιέργε...

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου εντόπισαν σε κήπο οικίας έξι δενδρύλλια κάνναβης και 51 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για καλλιέργεια ναρκωτικών προχώρησαν το πρωί της Τρίτης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, σε περιοχή του Ξηρομέρου.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε κήπο της οικίας του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,15 μέτρου, καθώς και 51 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια ναρκωτικών, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

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#tags Δενδρύλλια Κάνναβης Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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