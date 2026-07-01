Μεσολόγγι: Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για άγριο bullying σε 15χρονο

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων, ηλικίας 15, 15 και 14 ετών, προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό bullying σε βάρος 15χρονου μαθητή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το προηγούμενο βράδυ σε περιοχή της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. Οι τρεις ανήλικοι φέρονται να εξύβρισαν τον συνομήλικό τους, να επιχείρησαν να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες πετώντας του γλάστρα με χώμα και στη συνέχεια να του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενό του χωρίς τη συναίνεσή του.

Παράλληλα, ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις πράξεις σε βάρος του 15χρονου με το κινητό του τηλέφωνο.

Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε για τη βιντεοσκόπηση κατασχέθηκε, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου).

