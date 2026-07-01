Πάτρα: 22 μικρά παιδιά και η προπονήτριά τους «έφαγαν πόρτα» από το «Πεπανός»- Βρέθηκαν να περιμένουν για ώρες στον ήλιο ταλαιπωρημένα

Μια άσχημη έκπληξη, περίμενε, το πρωί της Τετάρτης, 22 μικρά παιδιά και την προπονήτριά τους, όταν έφτασαν στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» της Πάτρας για να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένο καλοκαιρινό καμπ που διοργανώνει τοπικό σωματείο.

Αντί να βρουν τις εγκαταστάσεις έτοιμες να τους υποδεχτούν, βρέθηκαν μπροστά σε κλειστές πόρτες, χωρίς καμία προειδοποίηση εκ των προτέρων ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί, αντιθέτως τους είχαν ενημερώσει ότι μπορούσαν να πάνε κανονικά.

«Χθες επικοινωνήσαμε με τη γραμματέα της διοίκησης και μας είπε ότι μπορούμε σήμερα το πρωί να πάμε κανονικά στο κολυμβητήριο, όπως και κάναμε αλλά με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς οι εγκαταστάσεις ήταν κλειστές. 22 μικρά παιδιά, βρέθηκαν να περιμένουν μέσα στο ήλιο για ώρες, ταλαιπωρημένα. Τι είναι τα παιδια; Περιφερόμενος θίασος;», επισημαίνει στο thebest.gr, η Νίκη Κότσιφα, του «Παλμός».

Η ταλαιπωρία των παιδιών, που αναγκάστηκαν να παραμείνουν επί ώρες εκτεθειμένα στον καλοκαιρινό ήλιο, χωρίς πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες είχαν προγραμματίσει τη μέρα τους, προκάλεσε την οργή γονέων και προπονητών, οι οποίοι κατήγγειλαν την έλλειψη σωστής ενημέρωσης εκ μέρους της διοίκησης του ΠΕΑΚ. Πολλοί γονείς μίλησαν για απαράδεκτη κατάσταση, τονίζοντας πως θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με μια απλή έγκαιρη ειδοποίηση, ώστε τα παιδιά να μην ταλαιπωρηθούν άδικα.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι ακριβώς προηγήθηκε ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η διοίκηση του ΠΕΑΚ δεν φρόντισε εγκαίρως να ανανεώσει την άδεια λειτουργίας τόσο του κολυμβητηρίου όσο και του κλειστού γυμναστηρίου «Κώστας Πετρόπουλος». Η άδεια είχε λήξει ήδη από τις 23 Μαΐου, οπότε και δόθηκε μια παράταση ενός μηνός προκειμένου να τακτοποιηθούν τα σχετικά χαρτιά. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή παρήλθε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, με αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον η κατάθεση νέου φακέλου για την επανέγκριση της άδειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο εγκαταστάσεις αδειοδοτούνται από διαφορετικούς φορείς. Η άδεια για το κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» εκδίδεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ για το κλειστό γυμναστήριο «Κ. Πετρόπουλος», καθώς διαθέτει χωρητικότητα κάτω των 1.000 θέσεων, αρμόδιος είναι ο Δήμος Πατρέων. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τη διοίκηση του ΠΕΑΚ σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της άδειας και την επαναλειτουργία των αθλητικών χώρων.