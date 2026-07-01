Kύριοι τολμήστε! Γέμισε βερμούδες, σορτς και ανδρόγυνα looks το καυτό Παρίσι

To street style των τελευταίων ημερών λόγω της ανδρικής fashion week
Οι ενδυματολογικές επιλογές από τους θιασώτες της μόδας ξεσήκωσαν όπως πάντα τα φλας στη γαλλική πρωτεύουσα. Σε συνθήκες ασφυκτικής ζέστης παρουσιάστηκαν οι προτάσεις για το επόμενο καλοκαίρι 2027 στο πλαίσιο της ανδρικής fashion week.
Περιοδικά τύπου WWD, GQ, Vogue εστίασαν στο street style των κεντρικών δρόμων, κοντά στις τοποθεσίες των shows. Οι βερμούδες, τα κοντά παντελόνια, τα boho denim, τα statement αξεσουάρ και το avant garde styling είχαν την τιμητική τους. Για ρίξτε μια ματιά.
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