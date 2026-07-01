Χριστίνα Αλεξοπούλου: Σημαντική οικονομική ενίσχυση στους παραγωγούς της Αχαΐας

Τη σημασία της συνέχισης της ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα, με αφορμή την ολοκλήρωση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 617,5 εκατ. ευρώ προς περισσότερους από 529.000 δικαιούχους, μεταξύ αυτών και στην Αχαΐα, υπογράμμισε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Όπως επισήμανε, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρωτογενής τομέας καλείται να ανταποκριθεί σε διαρκείς προκλήσεις, η έγκαιρη καταβολή των χρημάτων -με την ταυτόχρονη μεθοδική μετάβαση της διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων στην ΑΑΔΕ- αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση που στηρίζει τη ρευστότητα των παραγωγών και ενδυναμώνει την παραγωγική διαδικασία.

Σε δήλωσή της, η Χριστίνα Αλεξοπούλου σημειώνει:

«Η διαρκής στήριξη των ανθρώπων της παραγωγής αποτελεί σταθερό στόχο της Κυβέρνησης του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων και διαδοχικών προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα, η συνέπεια στις πληρωμές των ενισχύσεων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς προσφέρει ουσιαστική στήριξη στο εισόδημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Για την Αχαΐα, όπου ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη διατήρηση της συνοχής στην Περιφέρεια.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για στοχευμένες πρωτοβουλίες που δίνουν λύσεις στα πραγματικά ζητήματα των παραγωγών, τονώνουν την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεών τους και δημιουργούν καλύτερες προοπτικές για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα».