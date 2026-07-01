Συνελήφθη για παράνομη αμμοληψία από κοίτη ποταμού στη Ναυπακτία

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου, σε περιοχή της Ναυπακτίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε να πραγματοποιεί παράνομη αμμοληψία από την κοίτη ποταμού, χρησιμοποιώντας μηχάνημα έργων τύπου μπουλντόζα, ενώ στο σημείο βρισκόταν και φορτηγό φορτωμένο με αμμοχάλικο.

Για την υπόθεση μετέβησαν στο σημείο αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου, οι οποίοι προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους και στη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων. Τα οχήματα, καθώς και το φορτίο με το αμμοχάλικο, κατασχέθηκαν.