Πάτρα: Νέος αγωγός σύνδεσης της δεξαμενής Σουλίου με πηγές του Γλαύκου

Σε αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού παροχής νερού της δεξαμενής στο Σούλι Πατρών, προχώρησε με έργο που ολοκλήρωσε πρόσφατα η ΔΕΥΑΠ.

Ο νέος αγωγός μήκους 3,2 χλμ. συνδέει τις πηγές του Γλαύκου με την δεξαμενή στο Σούλι, χωρίς να περνά πλέον μέσα από ιδιοκτησίες, εξασφαλίζοντας την αδιάληπτη τροφοδοσία της.

Πρόκειται, για δεύτερη παροχή τροφοδοσίας νερού στη συγκεκριμένη δεξαμενή, συμπληρωματικά αυτής από το διυλιστήριο νερού στον Ριγανόκαμπο.

Το έργο ολοκληρώθηκε από πόρους της ΔΕΥΑΠ, καταργώντας το παλαιό προβληματικό δίκτυο και αναμένεται άμεσα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.