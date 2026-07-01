Πάτρα: Νέος αγωγός σύνδεσης της δεξαμενής Σουλίου με πηγές του Γλαύκου

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ
Σε αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού παροχής νερού της δεξαμενής στο Σούλι Πατρών, προχώρησε με έργο που ολοκλήρωσε πρόσφατα η ΔΕΥΑΠ.
Ο νέος αγωγός μήκους 3,2 χλμ. συνδέει τις πηγές του Γλαύκου με την δεξαμενή στο Σούλι, χωρίς να περνά πλέον μέσα από ιδιοκτησίες, εξασφαλίζοντας την αδιάληπτη τροφοδοσία της.
Πρόκειται, για δεύτερη παροχή τροφοδοσίας νερού στη συγκεκριμένη δεξαμενή, συμπληρωματικά αυτής από το διυλιστήριο νερού στον Ριγανόκαμπο.
Το έργο ολοκληρώθηκε από πόρους της ΔΕΥΑΠ, καταργώντας το παλαιό προβληματικό δίκτυο και αναμένεται άμεσα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr