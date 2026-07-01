Michael: Kόντρα στις αρνητικές κριτικές ανακηρύχθηκε η πιο επιτυχημένη βιογραφία ever

Ρεκόρ εισπράξεων λοιπόν στο box office για το «βασιλιά της ποπ». Μιλάμε για συγκομιδή 977 εκατομμύριων δολαρίων παγκοσμίως, δηλαδή πρωτοφανές επίτευγμα στη συγκεκριμένη κινηματογραφική κατηγορία. Το 2018 τα σκήπτρα κρατούσε το Bohemian Rhapsody για τον frontman των Queen. Λίγο μετά έγινε μεγάλος θόρυβος για τον εισπρακτικό απολογισμό σε «Οπενχαίμερ» και «Barbie». Και όπως φαίνεται ο «Michael» ξεπέρασε σε συγκομιδή εισιτηρίων και τον επιστήμονα της πυρηνικής βόμβας.

Oι experts είχαν υποδεχθεί χλιαρά και περιφρονητικά το βιογραφικό μουσικό φιλμ για τον θρυλικό Μάικλ Τζάκσον. Ο κόσμος όμως είχε άλλη άποψη και η ταινία «έσπασε ταμεία».

Η ταινία, η οποία αποτελεί πλέον την πιο κερδοφόρα παραγωγή στην ιστορία των Lionsgate Studios, παρακολουθεί τη διαδρομή του Τζάκσον από τα παιδικά του χρόνια με το συγκρότημα Jackson 5 μέχρι την ανάδειξή του σε παγκόσμιο είδωλο.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο πραγματικός ανιψιός του τραγουδιστή, Τζαφάρ Τζάκσον, ο οποίος απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του, ενώ οι Κόλμαν Ντομίνγκο και Νία Λονγκ υποδύονται τους γονείς του.

Κι όμως οι σημαντικότεροι κριτικοί έχουν απαξιώσει το φιλμ, καθώς δεν εστιάζει καθόλου στις σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Λέγεται πως αρχικά υπήρχε αναφορά σε μια υπόθεση, η οποία τελικά αφαιρέθηκε με νομικές παρεμβάσεις. Ετσι, π.χ. στον Guardian είδαμε μόνο 2 αστέρια. Η περιγραφή επισήμανε μια «εκνευριστικά ρηχή, αδρανή εικόνα, γεμάτη με κάθε πιθανό κλισέ μουσικής βιογραφίας, που μοιάζει με ένα τρέιλερ 127 λεπτών». Στους Times γράφτηκε ότι «το υποκείμενο μοιάζει εντελώς ξεκομμένο από την πραγματικότητα». Ωστόσο, το Hollywood Reporter διέκρινε «μια ζεστή έκρηξη νοσταλγικής απόλαυσης».