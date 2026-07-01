Ο ΛΕΞ απόψε στην Πάτρα - Η μεγάλη συναυλία στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Η Πάτρα υποδέχεται απόψε τον ΛΕΞ, έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής.

Η συναυλία στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο αποτελεί έναν από τους βασικούς σταθμούς της φετινής του περιοδείας και αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές.

Ο ΛΕΞ, κατά κόσμον Αλέξης Λαναράς, ξεκίνησε την πορεία του από τη Θεσσαλονίκη και, μέσα από τους στίχους του, κατάφερε να εκφράσει τις αγωνίες, τις δυσκολίες και τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς. Με τραγούδια που μιλούν για την καθημερινότητα, την κοινωνική ανισότητα και τις εμπειρίες των νέων, δημιούργησε ένα ιδιαίτερο μουσικό αποτύπωμα, διατηρώντας πάντα χαμηλό προφίλ και αποφεύγοντας τη δημοσιότητα.

Τα τελευταία χρόνια έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ προσέλευσης στις συναυλίες του, αποδεικνύοντας ότι η απήχησή του ξεπερνά τα όρια της hip-hop σκηνής. Απόψε, η Πάτρα γίνεται το επίκεντρο της περιοδείας του, σε μια βραδιά που αναμένεται να μείνει αξέχαστη για τους φίλους του καλλιτέχνη.