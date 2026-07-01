Θεσσαλονίκη: Στην Αντιτρομοκρατική οι έρευνες για τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της ΝΔ

Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (01.07.2026) σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Από τους εμπρησμούς τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα, με την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Στόχος των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, έπεσαν τόσο το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα όσο και τα σπίτια των προέδρου της διοικούσας επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη.

Οι επιθέσεις φαίνεται πως έγιναν ταυτόχρονα, με γκαζάκια. Από την πρώτη στιγμή έσπευσε στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) που ανέλαβε την προανακριτική έρευνα, παίρνοντας καταθέσεις από κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες και ελέγχοντας προσεκτικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι αρχές εκτιμούν πως οι επιθέσεις έγιναν λίγο μετά τις 04:18 και σε αυτές συμμετείχαν πάνω από 2 άτομα.

Ο Σάββας Αναστασιάδης, στις πρώτες του δηλώσεις, ανέφερε πως κάμερα έχει καταγράψει ένα άτομο να αφήνει το γκαζάκι στην πολυκατοικία του.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα, οι περισσότεροι με αναπνευστικά προβλήματα.

Σε πιο σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα η οποία υπέστη εγκαύματα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένει διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρεται να προσπάθησε να σβήσει η ίδια τη φωτιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στα χέρια.

Το χρονικό των επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση έγινε σε αυτοκίνητο σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Χαριλάου στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μαζί με την μητέρα και τον πατέρα της.

Λίγη ώρα μετά, φωτιά ξέσπασε στο αυτοκίνητο του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη που ήταν παρκαρισμένο στην πυλωτή της πολυκατοικίας στην Τούμπα.

Δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στην πολυκατοικία. Μιλώντας στο Action24, ο Σάββας Αναστασιάδης αποκάλυψε μάλιστα πως έσπασαν οι τζαμαρίες της πολυκατοικίας.

Η τρίτη επίθεση έγινε στην Πυλαία όπου άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι, χωρίς όμως να προκληθούν υλικές ζημιές. Στην πολυκατοικία ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο στο παρελθόν.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς ανέφερε πως έχουν ξαναγίνει στόχος στο παρελθόν αλλά μόνο με μπογιές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε δολοφονικές τις επιθέσεις με γκαζάκια από τις οποίες προκλήθηκαν 5 τραυματισμοί και σοβαρές υλικές ζημιές.