Γιώργος Λιάγκας: Προανήγγειλε το τέλος του “Πρωινού” - “Πάμε γι’ άλλα”

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για το οριστικό τέλος του «Πρωινού», με τον Γιώργο Λιάγκα να ενημερώνει τους τηλεθεατές ότι η εκπομπή ρίχνει αυλαία τις επόμενες ημέρες.

Κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο τέλος της σεζόν, τονίζοντας πως απομένουν ελάχιστες εκπομπές μέχρι το φινάλε.

«Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι η… παραπροτελευταία μέρα στη δουλειά», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, απευθυνόμενος στους συνεργάτες του.

Στη συνέχεια ανέφερε πως ο κύκλος του Πρωινού στον ANT1 κλείνει: «Έμειναν ακόμα δύο μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1. Πάμε γι’ άλλα…».

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο παρουσιαστής επιβεβαίωσε ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται την Παρασκευή και άφησε να εννοηθεί πως ακολουθούν τα επόμενα επαγγελματικά βήματα.





