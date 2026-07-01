Γιώργος Λιάγκας: Προανήγγειλε το τέλος του “Πρωινού” - “Πάμε γι’ άλλα”

Οριστικό τέλος μπαίνει στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να προαναγγέλλει το φινάλε της εκπομπής, λίγες ημέρες πριν την λήξη της σεζόν
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για το οριστικό τέλος του «Πρωινού», με τον Γιώργο Λιάγκα να ενημερώνει τους τηλεθεατές ότι η εκπομπή ρίχνει αυλαία τις επόμενες ημέρες.
Κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο τέλος της σεζόν, τονίζοντας πως απομένουν ελάχιστες εκπομπές μέχρι το φινάλε.
«Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι η… παραπροτελευταία μέρα στη δουλειά», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, απευθυνόμενος στους συνεργάτες του.
Στη συνέχεια ανέφερε πως ο κύκλος του Πρωινού στον ANT1 κλείνει: «Έμειναν ακόμα δύο μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1. Πάμε γι’ άλλα…».
Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο παρουσιαστής επιβεβαίωσε ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται την Παρασκευή και άφησε να εννοηθεί πως ακολουθούν τα επόμενα επαγγελματικά βήματα.
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