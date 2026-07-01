Η Μάρω Κοντού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν» μετά από 15 μέρες νοσηλείας

Η Μάρω Κοντού επέστρεψε στο σπίτι της, κοντά στους δικούς της ανθρώπους, μετά από νοσηλεία 15 ημερών στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Οι γιατροί αποφάσισαν να της δώσουν εξιτήριο μετά τις τελευταίες εξετάσεις που έκανε η ηθοποιός, την Τρίτη 30 Ιουνίου. Η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε και τα αποτελέσματα των τελευταίων εξετάσεων που έκανε, έδειξε πως δεν συντρέχει ο παραμικρός λόγος ανησυχίας.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, νοσηλεύτηκε τις τελευταίες μέρες προληπτικά στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν». Μάλιστα, επέλεξε να μείνει σε τετράκλινο θάλαμο, χωρίς να ζητήσει καμία προνομιακή μεταχείριση.

Η 92χρονη ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από πτώση στο σπίτι της, η οποία της προκάλεσε κάκωση στο αριστερό ισχίο και κάταγμα πλευρού. Ακολούθησε τις οδηγίες των γιατρών και τα κατάφερε. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, κέρδισε τους πάντες με την ευγένεια και τη απλότητά της.

Προ ημερών, ένας 93χρονος άνδρας, κρατώντας μια γλάστρα, ανέβηκε στον όροφο της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου «Αττικόν» και προσπάθησε να μπει στον θάλαμο όπου νοσηλευόταν η ηθοποιός. Μια νοσηλεύτρια τον σταμάτησε επειδή είχε περάσει η ώρα του επισκεπτηρίου. Τότε παρατήρησε ότι από την πίσω τσέπη του παντελονιού του προεξείχε η θήκη ενός μαχαιριού.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, δήλωσε στις αρχές και στο Live News, ότι είναι απλώς ένας μεγάλος θαυμαστής της. Ισχυρίστηκε ότι πήγε να της πάει τη γλάστρα ως δώρο και υποστήριξε πως «κουβαλάει πάντα ένα μαχαίρι μαζί του» χωρίς να έχει καμία πρόθεση να της κάνει κακό.

Η αγαπημένη ηθοποιός βρίσκεται πλέον στο περιβάλλον της για να συνεχίσει την ανάρρωσή της.