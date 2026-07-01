Μύκονος: Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε σε πισίνα και κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού - Mεταφέρθηκε στο «Παίδων»

Το παιδί, γερμανικής καταγωγής, ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή του πατέρα του
Συναγερμός σήμανε στη Μύκονο όταν ένα αγοράκι περίπου 2,5 ετών από τη Γερμανία ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή του πατέρα του και έπεσε σε πισίνα.
Το παιδί ανασύρθηκε άμεσα, ωστόσο είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να παρακολουθηθεί η κατάσταση της υγείας του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.
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