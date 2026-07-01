Μάλια: Χειροπέδες σε 50χρονο έπειτα από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό

Συνελήφθη 50χρονος στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό μετά από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας τουρίστριας.

Οπως μεταδίδει το neakriti.gr, σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η νεαρή στα Μάλια.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η αστυνομική έρευνα, με αξιοποίηση καταθέσεων μαρτύρων και υλικού από κάμερες ασφαλείας, οδήγησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη του 50χρονου ο οποίος -κατά το ρεπορτάζ- εργάζεται ως σεκιούριτι.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.