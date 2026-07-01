Τσατραφύλλιας: Με δύο «πρόσωπα» ο καιρός τις επόμενες ημέρες - Έως 38°C στα βόρεια, καταιγίδες στα ηπειρωτικά

Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια: Υψηλές θερμοκρασίες στις βορειότερες περιοχές της χώρας και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά.

Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Παρασκευή

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να συνοδευτούν από μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, τους 34 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο και τους 30 βαθμούς στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν έως τα 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, προβλέπεται πρόσκαιρη βροχή ή μπόρα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα διατηρηθεί τις θερμές ώρες της ημέρας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα αγγίξει και πάλι τους 38 βαθμούς την Πέμπτη, ενώ από την Παρασκευή θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.

Παράλληλα, από το Σάββατο τα μελτέμια θα ενισχυθούν σταδιακά, ενώ την Κυριακή οι μπόρες και οι καταιγίδες θα περιοριστούν.