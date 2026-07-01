Τραγωδία με δύο νεκρούς στο Ωραιόκαστρο: «Άφησα πίσω το παιδί και τον σύντροφό μου» - Αναμένεται η ταυτοποίηση της 2ης σορού

Συγκλονίζει η τραγωδία με δύο νεκρούς στη Λητή Ωραιοκάστρου, μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη (30/6) στο Δερβένι.

Αναμένεται πλέον και η επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης σορού, που βρέθηκε εντός του σπιτιού, όπου νωρίτερα χθες είχε βρεθεί και η απανθρακωμένη σορός του 65χρονου. Υπάρχουν φόβοι ότι πρόκειται για το 12χρονο παιδί της οικογένειας, το οποίο αγνοείται από χθες το απόγευμα. Κοντά στο ίδιο σπίτι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν εντοπίσει και την 40χρονη μητέρα, η οποία έφερε εγκαύματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω του ο πύρινος εφιάλτης.

Το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται στη δασική έκταση, όπου επεκτάθηκε η μεγάλη φωτιά, στα όρια του χωριού. Η κατοικία, που είναι απομονωμένη, περικυκλώθηκε από τις φλόγες σε ελάχιστο χρόνο και καταστράφηκε ολοσχερώς. Η πρόσβαση, πάντως, δεν θεωρείται δύσκολη, καθώς υπάρχει δρόμος που οδηγεί προς το χωριό, το οποίο ανήκει στον δήμο Ωραιοκάστρου.

«Άφησα πίσω το παιδί μου και τον σύντροφό μου»

Αρχικά, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον 65χρονο έξω από το σπίτι, ενώ στη συνέχεια βρήκαν και την 40χρονη μητέρα, η οποία μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η γυναίκα ενημέρωσε τους διασώστες ότι πίσω είχαν μείνει το παιδί της και ο σύντροφός της, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις αρχές.

Ωστόσο, λόγω της μεγάλης έντασης της φωτιάς, οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν εξαρχής να προσεγγίσουν το σπίτι, έχοντας ως προτεραιότητα την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όταν η φωτιά τέθηκε σταδιακά υπό έλεγχο και κατέστη δυνατή η έρευνα στην κατοικία, εντοπίστηκε και δεύτερη απανθρακωμένη σορός μέσα στο σπίτι, αργά χθες το βράδυ. Εκφράζονται οι φόβοι ότι η σορός ενδεχομένως ανήκει στο 12χρονο παιδί. Αναμένεται πλέον η επίσημη ταυτοποίηση.

Δύο μηνύματα από το 112

Υπενθυμίζεται ότι είχαν σταλεί δύο διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την συγκεκριμένη φωτιά, με οδηγίες προς τους κατοίκους για εκκένωση της περιοχής.

Η φωτιά ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση και αρχικά υπήρχε η εκτίμηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι θα περιοριζόταν γρήγορα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι άλλαξαν μέσα σε λίγη ώρα την πορεία της πυρκαγιάς, η οποία πέρασε σε δασική περιοχή και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τη Λητή.

Οι φλόγες έφτασαν στις παρυφές του οικισμού, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν πολύωρη μάχη για να προστατεύσουν κατοικίες και να αποτρέψουν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο γιατί οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως, παρά τις προειδοποιήσεις. Στο κτήμα της οικογένειας υπήρχαν μελίσσια και καλλιέργειες και εξετάζεται το σενάριο να έμειναν πίσω σε μία προσπάθεια να σώσουν την περιουσία τους, όταν η φωτιά πλησίασε την περιοχή.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία αναμένεται να διευκρινιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

«Ο πατέρας ήταν δάσκαλος στην περιοχή μας»

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την τραγωδία με τους δύο νεκρούς. Ο 65χρονος, που ήταν δάσκαλος, ήταν γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στους κατοίκους της περιοχής.

«Δυστυχώς θρηνούμε δύο θύματα στην κοινότητά μας. Μιλάμε για μία πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε στις 14:30 η ώρα με ραγδαία εξέλιξη. Είχε αρκετούς ανέμους στην περιοχή, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί η φωτιά προς τις κατοικίες του χωριού, οι οποίες συνορεύουν με τη δασική έκταση», τόνισε ο πρόεδρος της κοινότητας της Λητής, Γιώργος Τόλας, στο Action24.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ευτυχώς, δεν κάηκαν παραπάνω σπίτια, παρόλα αυτά το μελανό σημείο είναι η απώλεια των δύο συγχωριανών μας. Τον πατέρα της οικογένειας τον γνώριζα, ήταν δάσκαλος στην περιοχή μας. Από μικρή ηλικία τον γνωρίζαμε και τώρα τελευταία και με τον πιτσιρικά. Το σπίτι είναι στην κυριολεξία απομονωμένο, μέσα στο δάσος».

Ο πρόεδρος της κοινότητας εξήγησε πως «η πορεία της φωτιάς ήταν πραγματικά αστραπιαία. Άλλαξε πορεία ενώ κατευθυνόταν περιμετρικά της κοινότητας με μία ριπή ανέμου, άλλαξε πορεία προς τη δασική έκταση. Ήδη υπήρχε επικοινωνία με την Αθήνα και ήχησε το 112 και για την εκκένωση του χωριού. Η αστυνομία είχε επέμβει άμεσα για να κλείσουν κάποιοι δρόμοι για να υπάρχει η διέλευση των κατοίκων προς το γήπεδο που είχε οριστεί και ως ο τόπος συγκέντρωσης. Δυστυχώς υπήρξε αυτή η εξέλιξη».

Όπως υπογράμμισε, η φωτιά ξεκίνησε από το Δερβένι, το οποίο ανήκει διοικητικά στην κοινότητα Λητής. Ερωτηθείς για ποιον λόγο η οικογένεια δεν αποχώρησε έγκαιρα από το σημείο, ο ίδιος τόνισε πως «δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους που έμειναν πίσω».

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Δερβένι

Η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το μεσημέρι στο Δερβένι, κοντά στη Λητή, παραμένει χωρίς ενεργό μέτωπο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 32 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ομάδες δοσοκομάντος, οι οποίοι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις,, ενώ πριν από τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, φτάνοντας κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού της Λητής, στον δήμο Ωραιοκάστρου.