Φρικτός θάνατος γυναίκας στη Φλόριντα - Αλιγάτορας της έφαγε το χέρι και πέθανε

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Φλόριντα, όταν δέχθηκε επίθεση από αλιγάτορα, ο οποίος της απέκοψε το ένα χέρι, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα.

Η 31χρονη έκανε πεζοπορία μαζί με τον σύντροφό της και την καλύτερή της φίλη κοντά στο Ορλάντο, όταν σημειώθηκε η επίθεση, την περασμένη Κυριακή (28/6).

Οι τρεις τους είχαν μπει στον ποταμό Econlockhatchee για να δροσιστούν και βρίσκονταν γονατισμένοι σε νερό βάθους περίπου 90 εκατοστών.

Ο σύντροφός της προσπαθούσε να απελευθερώσει τα χέρια της από το στόμα του αλιγάτορα, την ώρα που καλούσε το 911, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Σε ηχογράφηση της κλήσης έκτακτης ανάγκης, που εξασφάλισε το αμερικανικό δίκτυο NBC News, ακούγονται κραυγές και κλάματα.

Το τηλεφωνικό κέντρο της Αμεσης Δράσης ενημερώθηκε ότι «και τα δύο χέρια της έχουν καταστραφεί», ενώ μία γυναίκα ακουγόταν να λέει ότι το ένα «κρεμόταν από μια κλωστή».

Όταν η υπάλληλος του κέντρου επιχειρήσεων ρώτησε πού βρίσκεται το άλλο χέρι, η απάντηση ήταν συγκλονιστική: «Έφυγε».

Η 31χρονη υπέκυψε στα τραύματά της πριν προλάβει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της, καθώς επιχειρούν πρώτα να ενημερώσουν την οικογένειά της.

Μετά την επίθεση, δύο αλιγάτορες, μήκους 3,5 και 4,5 μέτρων, παγιδεύτηκαν στην περιοχή. Οι Αρχές προχώρησαν σε λήψη δειγμάτων DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο από τα δύο ζώα επιτέθηκε στη γυναίκα.

Παρότι οι σοβαρές επιθέσεις αλιγάτορων είναι σχετικά σπάνιες στη Φλόριντα, οι Αρχές σημειώνουν ότι μέσα στις τελευταίες επτά ημέρες έχουν καταγραφεί τρία αντίστοιχα περιστατικά.