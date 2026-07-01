Νετανιάχου σε Ερντογάν: “Ηρέμησε - Η οθωμανική κυριαρχία έχει τελειώσει”

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να «ηρεμήσει», έπειτα από την δριμεία επίθεση προς το Ισραήλ.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Channel 14 αν τον ανησυχεί η πρόσφατη ρητορική που προέρχεται από την Τουρκία, ο Νετανιάχου απάντησε: «Φυσικά και με ανησυχεί».

Ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει πρόσφατα τις απειλές κατά της Ιερουσαλήμ, με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας να καλεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη χώρα να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ. Ορισμένα δυτικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Ερντογάν κάλεσε τον Αλλάχ να καταστρέψει το Ισραήλ κατά τη διάρκεια προσευχής για το τέλος του Ραμαζανιού, τον Μάρτιο του 2025, λέγοντας: «Είθε ο Αλλάχ, για χάρη του ονόματός του… να καταστρέψει και να αφανίσει το σιωνιστικό Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι «όσα συμβαίνουν στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της παρακμής της ισχύος του Ιράν. Το Ιράν αποτελεί τον ακραίο σιιτικό άξονα, ενώ η Τουρκία εκπροσωπεί τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας — ένα εξίσου ακραίο κίνημα».

«Όσα λέει ο Ερντογάν περί καταστροφής του Ισραήλ και περί της επιθυμίας του να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ — νομίζω ότι έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια οθωμανικής κυριαρχίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει εδώ ένα ισχυρό κράτος που ονομάζεται Ισραήλ. Υπάρχουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Υπάρχει ο λαός του Ισραήλ. Και υπάρχει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Και θα ήταν φρόνιμο να ηρεμήσει».

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας. Και πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε», είπε.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε επίσης τον Νετανιάχου σχετικά με τις ισραηλινές ανησυχίες για την Αίγυπτο, αναφερόμενος προφανώς σε δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, σύμφωνα με τα οποία στην Ιερουσαλήμ υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της Αιγύπτου στη Χερσόνησο του Σινά, κάτι που, σύμφωνα με το Ισραήλ, παραβιάζει τις ρήτρες αποστρατιωτικοποίησης της ειρηνευτικής συνθήκης του 1979 μεταξύ των δύο χωρών.

«Έχω πραγματοποιήσει συζητήσεις με τους Αιγυπτίους και τους είπα τι αναμένω να γίνει. Ένα μέρος αυτού ήδη υλοποιείται. Πρόκειται απλώς για ζητήματα που αφορούν την τήρηση των συμφωνιών μεταξύ μας», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Πιστεύω ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι, καθώς μία δύναμη παρακμάζει, μια άλλη αναδύεται. Έτσι λειτουργούν πάντοτε τα πράγματα. Και η δύναμη που πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται — και μάλιστα με ταχύτερο ρυθμό — είναι το Κράτος του Ισραήλ», κατέληξε ο Νετανιάχου.