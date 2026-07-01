Πετράλωνα: Αρχικό βοήθημα 3.000 ευρώ στους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Από καθαρή τύχη δεν θρηνούμε θύματα στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση της 4όροφης πολυκατοικίας.

Οι εικόνες που συνεχίζουν και μας έρχονται από το σημείο προκαλούν οργή και αναπάντητα ερωτήματα για την μελέτη που έγινε στο διπλανό κτίριο το οποίο χτιζόταν.

Οι 5 που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δηλαδή ο ιδιοκτήτη της οικοδομής που ανεγειρόταν δίπλα, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, έφυγαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης (01.07.2026) από το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων για την απολογία τους.

Ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου, μιας και οι πρώτοι έλεγχοι δείχνουν πως όλα έγιναν τελείως νόμιμα. Η άδεια και η μελέτη του έργου αλλά και οι θεμελιώσεις τόσο της πολυκατοικίας που ανεγείρεται όσο και του κτιρίου που έπεσε, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αυτό της διαφοράς ύψους των θεμελίων των δύο πολυκατοικιών. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας να χτίζονται πιο βαθιά στο έδαφος σε σχέση με τα θεμέλια του κτιρίου που κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να προκληθούν ρωγμές από τις εργασίες και να υπάρξει κλίση.

Λόγω αυτής της κλίσης μάλιστα, ένοικοι της πολυκατοικίας ζήτησαν εξηγήσεις από τους μηχανικούς του έργου, με έναν από αυτούς να τους απαντά «και η Πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε». Λίγες ώρες μετά το κτίριο κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτο…

Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρουν θα παρουσιάσουν και τα όσα καταθέσουν οι 5 συλληφθέντες.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος των 5 σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις.

Στα χαλάσματα παρέμειναν το βράδυ οι ένοικοι της πολυκατοικίας

Αν και από την πρώτη στιγμή άνοιξε η «Λέσχη Φιλίας» στα Πετράλωνα για την φιλοξενία των ενοίκων των 7 διαμερισμάτων που καταστράφηκαν, οι κάτοικοι παρέμειναν όλο το βράδυ στα χαλάσματα, για να προσέχουν ό,τι απέμεινε από τις περιουσίες τους.

Κανένας από τους ενοίκους δεν τραυματίστηκε. Μία οικογένεια συνεχίζει και ψάχνει τον σκύλο της στα ερείπια καθώς φέρεται να εγκλωβίστηκε εκεί.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέα Γραμματικοκογιάννη, στις οικογένειες αναμένεται να δοθεί ως πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ, μέχρι να οριστεί η πλήρης αποζημίωση τους.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Παναγιώτης Χαρλαύτης, μίλησε στον ΑΝΤ1 αναφέροντας πως από την έρευνα δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό αν και για να καταρρεύσει η πολυκατοικία κάτι έγινε τελείως λάθος.

Πρόσθεσε πως χρειάζεται χρόνος για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Έρευνες γίνονται και στις πολυκατοικίες γύρω από το κτίριο που κατέρρευσε και ειδικά στην όμορη της για να διαπιστωθεί αν συνεχίζει να είναι κατοικήσιμο.