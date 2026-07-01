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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Copernicus: Ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο, σχεδόν στους 21° Κελσίου

Φωτ.: Reuters

Φωτ.: Reuters

Ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο

Στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη καταγράφηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ, εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελ Νίνιο, που προστίθενται σε αυτές της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της γης, ανακοινώνουν σήμερα, Τετάρτη, το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής (C3S) και η διεύθυνση θαλασσών (Copernicus Marine) της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Κοπέρνικος.

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, που καλύπτουν τα δυο τρίτα της Γης, έφθασε τους 20,98° Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφεί το 2024 (20,89° Κελσίου).

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

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#tags Θάλασσα Θερμοκρασία
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