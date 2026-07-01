Θεσσαλονίκη: Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ - 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη

Πέντε τραυματίες εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη και εκτεταμένες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι τρεις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Η πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις σημειώθηκε στις 04:35 στη Χαριλάου, όπου πιθανότατα από γκαζάκι εκδηλώθηκε φωτιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα: η ίδια υπέστη ελαφρά εγκαύματα, η μητέρα της σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες στα δύο δίκυκλα.

Νωρίτερα και πιο συγκερκιμένα στις 04:23, σημειώθηκε επίθεση στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ράγισμα σε υαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στις 04:18 στην Πυλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο στο παρελθόν.

Η Αστυνομία εξετάζει τα τρία περιστατικά, τα οποία σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με κοινό σχεδιασμό.