Μουντιάλ 2026: Οι διασταυρώσεις στα νοκ-άουτ και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Πώς διαμορφώθηκαν οι διασταυρώσεις του Μουντιάλ 2026 και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά την πρόκριση του Μεξικού στη φάση των 16
Το Μεξικό υπέταξε το Εκουαδόρ στο Αζτέκα και πήρε την μεγάλη πρόκριση για τους 16 του Μουντιάλ 2026.
Όπως γράφει το SPORT24, οι “τρι” θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16 τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Αγγλίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Αζτέκα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 03:00.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των 32, οι ημερομηνίες και οι ώρες:
Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1
Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1
Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)
Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)
Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2
Γαλλία – Σουηδία 3-0
Μεξικό – Εκουαδόρ 2-0
Αγγλία – Κονγκό — 1 Ιουλίου, 19:00
Βέλγιο – Σενεγάλη — 1 Ιουλίου, 23:00
ΗΠΑ – Βοσνία — 2 Ιουλίου, 03:00
Ισπανία – Αυστρία — 2 Ιουλίου, 22:00
Πορτογαλία – Κροατία — 3 Ιουλίου, 02:00
Ελβετία – Αλγερία — 3 Ιουλίου, 06:00
Αυστραλία – Αίγυπτος — 3 Ιουλίου, 21:00
Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι — 4 Ιουλίου, 01:00
Κολομβία – Γκάνα — 4 Ιουλίου, 04:30
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr