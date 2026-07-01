Μουντιάλ 2026: Οι διασταυρώσεις στα νοκ-άουτ και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Το Μεξικό υπέταξε το Εκουαδόρ στο Αζτέκα και πήρε την μεγάλη πρόκριση για τους 16 του Μουντιάλ 2026.

Όπως γράφει το SPORT24, οι “τρι” θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16 τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Αγγλίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Αζτέκα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 03:00.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των 32, οι ημερομηνίες και οι ώρες:

Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2

Γαλλία – Σουηδία 3-0

Μεξικό – Εκουαδόρ 2-0

Αγγλία – Κονγκό — 1 Ιουλίου, 19:00

Βέλγιο – Σενεγάλη — 1 Ιουλίου, 23:00

ΗΠΑ – Βοσνία — 2 Ιουλίου, 03:00

Ισπανία – Αυστρία — 2 Ιουλίου, 22:00

Πορτογαλία – Κροατία — 3 Ιουλίου, 02:00

Ελβετία – Αλγερία — 3 Ιουλίου, 06:00

Αυστραλία – Αίγυπτος — 3 Ιουλίου, 21:00

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι — 4 Ιουλίου, 01:00

Κολομβία – Γκάνα — 4 Ιουλίου, 04:30