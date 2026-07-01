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Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο - Τι κατήγγειλε η μητέρα

Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε και νοσηλε...

Το βρέφος παραμένει εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων

Ένα σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν η μητέρα του το μετέφερε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις Αρχές, ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της, δέχθηκε επίθεση από συγγενικά της πρόσωπα, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και το βρέφος να πέσει στο έδαφος από ύψος, τραυματιζόμενο σοβαρά.

Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο για προληπτική παρακολούθηση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η μητέρα υπέβαλε μήνυση σε βάρος συγκεκριμένων συγγενών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

πηγή ΓΝΩΜΗ

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βρέφος Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων
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