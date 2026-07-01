Φορολογικές δηλώσεις: Αντίστροφη μέτρηση για 1,4 εκατ. φορολογούμενους - Πώς θα γλιτώσετε το πρόστιμο

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς περίπου 1,4 εκατ. φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους μόλις δύο εβδομάδες για να υποβάλουν τη δήλωσή τους ή να διορθώσουν τυχόν λάθη και παραλείψεις χωρίς την επιβολή προστίμου.

Μέχρι στιγμής περισσότεροι από οκτώ στους δέκα υπόχρεους έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, ενώ τα στοιχεία των εκκαθαριστικών δείχνουν ότι περίπου ένας στους τρεις καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο. Αντίθετα, σχεδόν επτά στους δέκα είτε δεν έχουν καμία φορολογική επιβάρυνση είτε δικαιούνται επιστροφή φόρου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 5,55 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, επί συνόλου περίπου 6,9 εκατ. που εκτιμάται ότι θα κατατεθούν έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Από την επεξεργασία των εκκαθαριστικών προκύπτει ότι:

Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικό. Ο συνολικός πρόσθετος φόρος ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ, με τη μέση επιβάρυνση να διαμορφώνεται στα 1.866 ευρώ ανά φορολογούμενο. Η πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του φόρου δικαιούνται έκπτωση 2%, εφόσον η δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου. Για όσους είχαν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους νωρίτερα, η έκπτωση ανέρχεται σε 3% ή 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής.

Το 30,49% των δηλώσεων είναι πιστωτικό, με το συνολικό ποσό επιστροφών να φτάνει τα 514,5 εκατ. ευρώ. Η μέση επιστροφή διαμορφώνεται στα 304 ευρώ. Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις επιστροφές με ταχείες διαδικασίες, καθώς οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δέσμευση φορολογικής ενημερότητας λαμβάνουν τα χρήματά τους μέσα σε περίπου μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση οφειλών, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα με τα χρέη.

Το υπόλοιπο 35,7% των δηλώσεων είναι μηδενικό, χωρίς πρόσθετο φόρο ή επιστροφή.

Διορθώσεις χωρίς πρόστιμο έως τις 15 Ιουλίου

Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου 2026 και έως τότε οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον διαπιστώσουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες στην αρχική τους δήλωση.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η διόρθωση στοιχείων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε χαμηλότερο φόρο ή μεγαλύτερη επιστροφή, καθώς η νέα εκκαθάριση πραγματοποιείται με βάση τα οριστικά εισοδηματικά και τεκμαρτά δεδομένα.

Πώς υποβάλλεται η τροποποιητική δήλωση

Κατά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο. Ο φορολογούμενος χρειάζεται να παρέμβει μόνο στα σημεία που επιθυμεί να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει.

Μετά την οριστική υποβολή, η τροποποιητική αντικαθιστά πλήρως την αρχική δήλωση και εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται τόσο το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης όσο και εκείνο που προκύπτει μετά τις διορθώσεις. Το νέο εκκαθαριστικό αναρτάται στον προσωπικό λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myAADE.