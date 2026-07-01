Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε» - Η απάντηση που έλαβε ένοικος της πολυκατοικίας η οποία κατέρρευσε

Πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων προκύπτουν από την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας που έπεσε σαν χάρτινος πύργος στα Πετράλωνα, ενώ οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητα συγκλονίζουν καθώς υπάρχουν αναφορές ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις πριν από την κατάρρευση.

Ήταν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης όταν έφτασε η είδηση ότι μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα έγινε μέσα σε λίγα λεπτά ένας τεράστιος σωρός από μπάζα. Επρόκειτο για μια πολυκατοικία 4 ορόφων και 7 διαμερισμάτων και οι πληροφορίες έκαναν λόγο για εγκλωβισμένους ενοίκους. Άμεσα έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής μαζί με εκπαιδευμένα σκυλιά, οι οποίοι μετά από εντατική έρευνα κατέληξαν ότι όλοι οι ένοικοι απουσίαζαν την ώρα της κατάρρευσης απουσίαζαν από το κτίριο.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια, γεγονός που οδήγησε σε αγωνιώδη επιχείρηση διάρκειας περίπου δυόμισι ωρών. Μάλιστα, όπως περιέγραψε ο ίδιος, υπήρξε στιγμή έντονης ανησυχίας όταν και τα δύο σκυλιά έδειξαν το ίδιο συγκεκριμένο σημείο στα ερείπια, δημιουργώντας φόβους ότι υπήρχε άνθρωπος θαμμένος κάτω από τα χαλάσματα. Τελικά αποδείχθηκε πως δεν υπήρχε εγκλωβισμένος.

Δίπλα ακριβώς από το σημείο της κατάρρευσης χτιζόταν μία πολυκατοικία, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες – σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 – ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια τα οποία είτε αγνοήθηκαν είτε δεν αξιολογήθηκαν όπως έπρεπε.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, κάτοικοι είχαν εκφράσει ανησυχία καθώς η πολυκατοικία εμφάνιζε εμφανή κλίση. Μάρτυρας σημείωσε μάλιστα πως η πολυκατοικία είχα πάρει κλίση περίπου 14 μοιρών. Μία γυναίκα κατήγγειλε πως όταν η μητέρα της μίλησε με μηχανικό της διπλανής νεοαναγειρόμενης πολυκατοικίας λέγοντάς του ότι το κτίριο «γέρνει», και φέρεται να έλαβε την εξοργιστική απάντηση από μηχανικό ότι «μην ανησυχείτε κυρία μου και η Πίζα γέρνει αλλά δεν έχει πέσει».

Σύμφωνα με το ΑΝΤ1 την προηγούμενη νύχτα, ένοικοι αναφέρουν ότι άκουγαν κρότους από το κτίριο.

Την ίδια ώρα μία άλλη μαρτυρία που μένει να επιβεβαιωθεί αναφέρει πως μηχανικός φέρεται να χτυπούσε τα κουδούνια προειδοποιώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα τα διαμερίσματα λέγοντας πως «κάτι κακό συμβαίνει».

Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις, περίπου 15 ημέρες πριν από την κατάρρευση είχαν γίνει συστάσεις από τεχνικούς προς τους υπεύθυνους της γειτονικής οικοδομής να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του εδάφους, καθώς υπήρχε κίνδυνος υποχώρησης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προταθεί η εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος για τη σταθεροποίηση, παρέμβαση η οποία φέρεται να μην πραγματοποιήθηκε λόγω υψηλού κόστους.

Η υπόθεση αποκτά πλέον και ποινική διάσταση, καθώς οι πέντε αρχικές προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής που ανεγειρόταν δίπλα, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η εκσκαφή που είχε πραγματοποιηθεί δίπλα στην παλιά πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το νέο κτίριο απαιτούσε βαθιά θεμελίωση 5 έως 6 μέτρων, ενώ η παλαιά οικοδομή του 1970 είχε θεμελιωθεί σε πολύ μικρότερο βάθος, περίπου ενός μέτρου, πάνω σε έδαφος που χαρακτηρίζεται γεωτεχνικά ευάλωτο.