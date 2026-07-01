Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αχαΐα και Ηλεία σήμερα

Υψηλός είναι σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε επτά περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς για τις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται κίνδυνος κατηγορίας 3. Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, προβλέπεται στις εξής περιοχές:

Αττική

Εύβοια

Βοιωτία

Αχαΐα

Ηλεία

Έβρος

Ρόδος