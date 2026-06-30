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Μεξικό: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ κοντά στις δυτικές ακτές

Μεξικό: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ κοντά...

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας (Servicio Sismológico Nacional, SSN).

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

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#tags Μεξικό Σεισμός
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